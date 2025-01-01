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Yalova'da Yangın: Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın İsmetpaşa Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında, MS hastası olan 54 yaşındaki engelli kadın Ümmügül Göcük hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yalova'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında engelli kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan bir binanın zemin katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaygın, Yalova itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde bulunan ve MS hastası olduğu öğrenilen engelli Ümmügül Göcük (54) hayatını kaybetti. Olay yerinde savcı ve polis ekipleri gelerek incelemeler yaptı. Engelli kadının cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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