Yalova'da virajı alamayan kamyonet devrildi Yalova'da virajı alamayarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yalova'da virajı alamayarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunda seyreden 06 AP 2827 plakalı kamyonet Yalova Hastanesi kavşağından giriş yaptı. Kavşakta virajı alamayan kamyonet yan devrildi. Kazada yaralanan sürücü bölge gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yaralı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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