Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Çınarcık ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda yasa dışı kenevir ekimi yapan C.E. gözaltına alındı. 199 kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.E.'nin Çınarcık ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda ilçede farklı bölgelerdeki ormanlık alanlarda yasa dışı ekimi yapılan 199 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.E. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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