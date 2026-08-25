Haberler

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Çiftlikköy ve Yalova merkezde 3 şüpheli yakalandı. Çiftlikköy ilçesinde İ.Ş. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 16,5 gram metamfetamin, 0,5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.K. isimli şüphelinin tarlasında bulunan barakada yapılan aramada ise 40 kök kenevir bitkisi bulundu.

Yalova merkezde Y.T. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada satışa hazır 5'er gramlık poşetler halinde toplam 35 gram metamfetamin, evinde yapılan aramada ise 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ş., B.K. ve Y.T. hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba

'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, Diego Carlos için yolun sonu

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi

Lyon'u yıkacak 11'i belirledi! Forvette...
Dünyada bir ilk! Şanlıurfa'da tarihi baştan yazacak keşif

Tarihi baştan yazacak keşif Türkiye’den çıktı! Tam 11 bin yıllık
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş