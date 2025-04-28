Yalova'da Tabancayla Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da tartıştığı şahsı tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

YALOVA - Yalova'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla ateş ederek bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 nisanda Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'ta çıkan kavgada S.A.A.G. bacağından tabancayla ateş edilerek vurulmuştu. Konuyla ilgili olay yerinde bulunan polis ekipleri saldırıyı yapan A.A. gözaltına alınmıştı. Olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi.

Hakkında "Silahla Kasten Yaralama" ve 6136 SKM (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun) suçları çerçevesinde adli işlem başlatılan şüpheli A.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.