Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası atama müjdesi
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

Baba ve kızlarının can verdiği heyelan faciasında 2 kişi için karar

Yalova'da Tabancayla Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da bir kişiyi tabancayla bacağından yaralayan A.A. tutuklandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Yalova'da tartıştığı şahsı tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

YALOVA - Yalova'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla ateş ederek bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 nisanda Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'ta çıkan kavgada S.A.A.G. bacağından tabancayla ateş edilerek vurulmuştu. Konuyla ilgili olay yerinde bulunan polis ekipleri saldırıyı yapan A.A. gözaltına alınmıştı. Olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi.

Hakkında "Silahla Kasten Yaralama" ve 6136 SKM (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun) suçları çerçevesinde adli işlem başlatılan şüpheli A.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AYDEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.