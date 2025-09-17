Yalova'da Silahlı Kavga: İki İş Yerine Kurşun Isabet Etti
Yalova'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada iş yerlerine kurşun isabet etti. Olayda bir kişi ateş açtıktan sonra kaçtı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki iş yerine kurşunlar isabet etti.
Alınan bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Yeni Cami Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, 4-5 el ateş etti. Daha sonra ise taraflar bölgeden kaçtı. Olay saatinde sokakta kapalı olan kahvehanenin ve terzinin camlarına kurşunlar isabet etti. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, işletmelerinin camlarına kurşunlar geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Bölgede Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
Polis olayın zanlılarının yakalanması için çalışma sürdürüyor. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa