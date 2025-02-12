Yalova'da Pikap Takla Attı, 2 Yaralı

Yalova'da kontrolden çıkarak takla atan pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Yalova- Çınarcık yolu KYK yurtları mevkisinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde seyreden 16 JNS 52 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA