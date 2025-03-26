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Yalova'da Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Yalova'da Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
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Yalova'da karşı şeride geçen otomobilin motosiklete çarpması sonucu 49 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Yalova'da karşı şeride geçen otomobilin motosiklete çarpması sonucu motor sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde otomobil karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Çalışan (49) olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin karşı şeride geçtiği ve kurye motoruna çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklet sürücüsü ardından yere düşüyor.

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde karıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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