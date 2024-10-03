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Yalova'da Motosiklet Kazalarına Dikkat!

Yalova'da Motosiklet Kazalarına Dikkat!
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Vali Hülya Kaya, Yalova'da trafik kazalarının %56'sını oluşturan motosiklet kazaları için denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yalova Valisi Hülya Kaya, kentte trafik kazalarının yüzde 56'lık kısmını oluşturan motosikletlere yönelik denetimlere katıldı.

Vali Kaya, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Kaya'ya İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın da eşlik etti. Vali Kaya, uygulama noktasında durdurulan motosiklet sürücüleriyle sohbet ederek kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Kaya, yaptığı açıklamada, "Bu uygulamanın sebebi, ilimizde artan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına baktığımız zaman bunun yüzde 56'sını motosiklet kazalarının oluşturduğunu görüyoruz. Bu yeni dönemde biz motosikletli sürücülerimize yönelik uygulamalarına çok büyük ağırlık vereceğiz. İstiyoruz ki motosiklet sürücülerimiz güvenli bir şekilde sürüşlerini gerçekleştirsinler" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hülya Kaya Motosiklet Politika Güvenlik 3-sayfa trafik yalova

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