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Yalova'da Minibüste Kız Öğrencileri Rahatsız Eden Şahıs Tutuklandı

Yalova'da Minibüste Kız Öğrencileri Rahatsız Eden Şahıs Tutuklandı
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Yalova'da minibüste üniversite öğrencisi bir kızı rahatsız ettiği iddia edilen Y.Y, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine gözaltına alındı ve 'Sarkıntılık Yapma Suretiyle Cinsel Saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.

Yalova'da bir minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine gözaltına alınmıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Sarkıntılık Yapma Suretiyle Cinsel Saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde bir minibüste üniversite öğrencisi kızı rahatsız ettiği ileri sürülen şüpheli, Y.Y, sosyal medyada çıkan paylaşımlar üzerine gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Yalova Valisi Hülya Kaya, "07 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" demişti.

İddiaya göre, Y.Y'nin şehir içi minibüse bindiği burada Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na giden bir üniversite öğrencisini rahatsız ettiği ileri sürülmüştü. Şüphelinin yol üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde indiği öğrenildi.

Daha sonra minibüste çekilen görüntüler sosyal medyada büyük infial oluşturmuş ve şahsın yurtlar bölgesine geldiği iddiası üzerine yurttaki öğrenciler duruma tepki göstermişti. Yurda giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, şahsın gözaltına alındığını belirterek öğrencileri sakinleştirmeye çalışmıştı.

Öte yandan jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. "Sarkıntılık Yapma Suretiyle Cinsel Saldırı" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Y.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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