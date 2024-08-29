Yalova'da denizde kaybolan Yücel Coşkun'un arama çalışmaları devam ediyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde denize kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaştan biri olan Yücel Coşkun'un arama çalışmaları 5'inci gününde devam ederken dün Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyısında cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Piner ise bugün Adana'da toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) cep telefonlarıyla saat 17.30 sularında 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı ve geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı. Arama çalışmalarının 4. gününde Hüseyin Piner'in cansız bedenine Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyısında ulaşıldı. Piner'in cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesine götürülerek bugün toprağa verildi.

Arama çalışmaları Mudanya açıklarında yoğunlaştı

Öte yandan, Yalova Valiliği ve AFAD Yalova İl Müdürlüğü koordinesinde hava, deniz ve karadan yapılan arama çalışmaları 5. gününde de aralıksız devam ediyor. Yalova ve Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında çalışmalarını sürdüren ekipler, Yücel Coşkun'u 36 unsur ve 108 personelle arıyor. Arama çalışmalarında 1 helikopter, 2 dron, 12 bot ve 21 araç görev yapıyor. Mudanya açıklarında 17 unsur 67 personelle sürdürülen çalışmalar Yalova açıklarında ise 16 unsur 41 personelle devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Yalova, Bursa ve Sakarya AFAD ekipleri, Sahil Güvenlik, Jandarma JAK, Deniz Polisi su altı ekipleri, STK'lar katılıyor. - YALOVA