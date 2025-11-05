Yalova'da Kaybolan Alzheimer Hastası Adam Bulundu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan yaşlı adam AFAD ve jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde Alzheimer hastası bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgi doğrultusunda bölgeye AFAD 1 arama kurtarma aracı ve 4 personel gönderdi. Ekipler, Jandarma birimleriyle koordineli şekilde arama çalışmalarına başladı. Bölge genelinde yapılan dron destekli titiz arama çalışmalarında kayıp şahıs bulundu. Sağlıklı şekilde bulunan vatandaş kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - YALOVA