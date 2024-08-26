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Yalova'da Kanoyla Denize Açılan 2 Kişinin Yakınları DHA Muhabirine Saldırdı

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan 2 kişinin yakınları, arama çalışmalarını haber yapmak için orada bulunan DHA muhabiri Zehra Baykal'a saldırdı. Baykal, saldırı sonucu yaralandı ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişinin yakınları, bölgede arama çalışmalarını haber yapmak için orada bulunan DHA muhabiri Zehra Baykal'a saldırdı. Saldırıda kulağı yarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Baykal, olay sonrası saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam 17.00 sıralarında Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisinden turlamak için kanoyla denize açılan Hüseyin Piner (33) ve mesai arkadaşı Yücel Coşkun (28) Bozburun mevkisine ilerlerken Tavşantepe bölgesinde fırtınaya yakalandı. Bugün bölgede 2 arkadaşın arama çalışmalarını haber yapmak amacıyla bulunan DHA Muhabiri Zehra Baykal, kaybolan şahısların yakınları tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Baykal, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalede bulunulan Baykal, sonrasında karakola giderek kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Öte yandan olaylara tanık olan İHA Ahmet Burak Öztürk de polis karakoluna giderek ifade verdi.

Kulağı yarıldı, 8 dikiş atıldı

Küpesinin çekilmesi sonucu kulağı yarılan Baykal'a daha sonra Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 dikiş atıldı. Yaşadığı olayı anlatan Baykal, olay yerinde aracından indiğinde yaklaşık 10-15 kişilik grubun üzerime saldırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu kişiler kaybolan şahısların yakınları. Mikrofonu görünce, konuyu açıklamadan, benimle hiç muhatap olmadan üzerime saldırdılar. Biri boğazımı tuttu çekti, diğeri saçımı tuttu çekti. Öbürü kulağımı tutup küpemle birlikte çekti. Kulağım küpemle birlikte çektikleri için ikiye yarıldı. Yaklaşık 7-8 tane dikiş atıldı kulağıma. Vücudumun çeşitli yerlerinde zaten morluklar ve çizikler mevcut. Darp raporu alıp kendilerinden şikayetçi oldum."

"Ben de bir anne ve babanın evladıyım"

Baykal, kamuoyunu bilgilendirmek için bölgeye haber yapmaya gittiğini belirterek, "Onlar yakınlarını, belki de kardeşlerini, çocuklarını arıyorlardı ama sonuç olarak ben de bir anne ve babanın evladıyım. Halbuki biz oraya onların sesi olmaya gitmiştik. Kamuoyunu bilgilendirmek için oradaydık. Ben o sırada görevimi icra etmek için oraya gitmiştim. Onlar direkt benle hiç muhatap olmadan üzerime saldırdılar" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Armutlu yalova DHA Saldırı Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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