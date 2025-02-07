Yalova'da Kaldırımda Motosiklet Süren Sürücü Yakalandı

Yalova'da kaldırım üzerinde motosiklet sürerek vatandaşların hayatını tehlikeye düşüren sürücü sivil polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 22 bin 343 lira para cezası kesilirken motosiklet ise trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, Gaziosmanpaşa Caddesinde bir sürücünün plakasını beyaz tamir bandıyla kapatarak kaldırım üzerinde motosiklet sürdüğünü ve vatandaşların hayatını tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Plakasının okunmasını engelleyen seyir halindeki 34 plakalı motosiklet sürücüsü, sivil ekiplerin takibi sonucunda Çavuşdayı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durur vaziyetteyken yakalandı. Araç sürücüsüne, sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı aracı kullanmak, mevzuata uygun olarak belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkarması, tescil plakasında okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmaktan toplam 22 bin 343 TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edildi. - YALOVA