Yalova'da Kaçak Doldurulmuş Makaron Operasyonu

Yalova'da bir kamyonette yapılan kontrolde 15 koli içinde toplam 150 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 16 plakalı kamyonette yaptığı kontrollerde, 15 koli içinde toplam 150 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Araç sürücüsü H.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - YALOVA