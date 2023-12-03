Yalova'da İşletmenin Tandır Bacasında Yangın Çıktı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir işletmenin tandır bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yalova'da iş yerinde baca yangını
YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir işletmenin tandır bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Karamürsel Caddesi'nde bulunan ve lavaş üretimi yapılan tandır bacasında yangın meydana geldi. Çıkan yangına Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altında alarak söndürdü ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.