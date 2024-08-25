Yalova'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Koru beldesi Atakent Mahallesi kavşağında yola çıkan 34 CFU 056 plakalı hafif ticari araca Yalova - Armutlu kara yolunda seyreden 77 ADD 693 plakalı motosiklet yandan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA