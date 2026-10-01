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Yalova'da Güllü davasında tanık, sanatçının pencereden atıldığını gördüğünü söyledi

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Yalova'da Güllü davasında tanık, sanatçının pencereden atıldığını gördüğünü söyledi
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Yalova'da Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında tanık Sultan Nur Ulu, Güllü Tut'un Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atıldığını gördüğünü söyledi. Ulu, Tuğyan'ın kendisine zarar vermesinden korktuğunu ve cenaze günü söylenenleri aktardı.

Yalova'da sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri dikkat çekti. Ulu, olay gecesinde yaşananlar, Tuğyan Ülkem Gülter ile arasındaki konuşmaları ve olay sonrasındaki süreci anlattı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sultan Nur Ulu, olay sırasında odada eğlendiklerini, daha sonra Tuğyan Ülkem Gülter'in içeri gelerek Roman havası oynadığını söyledi. Ulu, aynaya baktığı sırada Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü Tut'u bacaklarından tutup yüzü cama dönük şekilde pencereden attığını gördüğünü ifade etti. Tuğyan'ın daha sonra yatağın üzerinden telefonu aldığını belirten Ulu, ardından onunla birlikte aşağı indiğini söyledi. Ulu, Tuğyan'ın kendisine zarar vermesinden korktuğunu belirterek, "Cenaze günü 'Ben yanarsam seni de yakarım' dedi" ifadelerini kullandı.

"Gerçeği söylemediğim için tavır gibi görünmemesi için sarıldım"

Olay sonrasında Tuğyan ile arasındaki ilişkiye de değinen Sultan Nur Ulu, "Tuğyan'a olaydan sonra darılmamla ilgili doğruyu söylemediğim için bir tavır gibi olmadığı görülmesin diye sarıldım" dedi.

Ulu, olayın ardından ilk günlerde Tuğyan'ın yanından ayrılmak istemediğini belirterek, "İlk günlerde Tuğyan yanımdan ayrılmak istemedi" ifadelerini kullandı.

Sultan Nur Ulu, söz konusu dönemde yaşadıklarını avukatına anlattığını ancak avukatının can güvenliği için bunları söylememesi gerektiğini belirttiğini ifade etti. Ulu, daha sonraki avukat görüşmelerinde gerçekleri anlatmak istediğini söylediğini ve gözaltına alındıktan sonra bildiklerini anlattığını kaydetti.

"Daha önce bana böyle bir şey yapacağını söylemedi"

Tuğyan'ın daha önce kendisine böyle bir şey yapacağını söylemediğini belirten Ulu, anne-kız arasında yalnızca bazı küçük tartışmalara şahit olduğunu söyledi. Olay gecesinde çalınan "Malakata" isimli şarkıya da değinen Ulu, şarkıyı kendisinin açtığını belirterek, "Tuğyan istemişti. Malakata açacağını söyledi, ondan sonra açtım. Ben bunu talep olarak anlamıştım" dedi.

"Evin dış kapı kilidi sponsorlu reklam olarak takıldı"

Ulu ayrıca evin dış kapısındaki kilitle ilgili de konuşarak, "Evin dış kapı kilidi sponsorlu reklam olarak takıldı" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili davada duruşma, tarafların ve tanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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