Eskihisar iskelesine yanaşamayıp sürüklenen arabalı feribot güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor

Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan ve fırtınaya yakalanan Negmar'a ait arabalı feribot, güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor.

Eskihisar iskelesine yanaşamayıp onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametinde güvenli bölgede beklediği, fırtınanın dinmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi. Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında bekleyen yolculara gemi kaptanı tarafından fırtınanın dinmesinin ardından geminin hareket edeceği bilgisinin verildiği öğrenildi. - YALOVA