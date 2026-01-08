Haberler

Eskihisar iskelesine yanaşamayıp sürüklenen arabalı feribot güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor

Güncelleme:
Yalova'dan Eskihisar'a gitmek için yola çıkan Negmar'a ait arabalı feribot, fırtınaya yakalanarak güvenli bölgede beklemeye başladı. Yolcular yaklaşık 2 saat deniz ortasında bekliyor.

Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan ve fırtınaya yakalanan Negmar'a ait arabalı feribot, güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor.

Eskihisar iskelesine yanaşamayıp onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametinde güvenli bölgede beklediği, fırtınanın dinmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi. Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında bekleyen yolculara gemi kaptanı tarafından fırtınanın dinmesinin ardından geminin hareket edeceği bilgisinin verildiği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
