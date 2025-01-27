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Yalova'da Firari Hükümlü Uyuşturucu ile Yakalandı

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Yalova'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Y.D., uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. İkametinde yapılan baskında 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova'da kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, ikametinde uyuşturucuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hükümlünün ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olan firari Y.D.'nin ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şahsın ikametine yapılan baskında 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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