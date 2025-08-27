Yalova'da Feribottan Denize Atlayan Kadının Kurtarılma Anları Kamerada

Yalova'da Feribottan Denize Atlayan Kadının Kurtarılma Anları Kamerada
Yalova'dan Topçular-Eskihisar seferini yapan feribotta denize atlayarak intihar girişiminde bulunan S.K. isimli kadın, yolcuların müdahalesi ve sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yalova'dan hareket eden Topçular- Eskihisar seferi yapan feribottan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın yolcunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın, daha sonra başka bir yolcu ve sahil güvenlik ekiplerini çabalarıyla kurtarıldı. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 23 Ağustos 2025 tarihinde Çiftlikköy ilçesinde bulunan Topçular İskelesi'nden feribota binen S.K. (35) adlı kadın yolcu, denize açıldıktan bir süre sonra gemi korkuluklarının arka kısmına geçti. Buradan vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın kendini denize bıraktı. Olayı gören feribottaki yolcular, durumu gemi mürettebatına bildirdi. Gemi durdurulurken, o esnada başka bir yolcu denize atlayarak kadının yardımına yetişti. Bölgeye ayrıca sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Denize atlayan vatandaş, kadının can simitlerinin de yardımıyla sahil güvenlik botuna çıkarılmasını sağladı. Topçular İskelesi'ne çıkarılan kadın, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili kadının kendini denize bıraktığı ana ait görüntüler çıktı. - YALOVA

