Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur

Yalova'da fırtına nedeniyle denizde zor anlar yaşandı. Topçular'dan saat 11.20'de Eskihisar'a gitmek üzere hareket eden Negmar'a ait arabalı feribot, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denizin ortasında sürüklenmeye başladı.

KOCAELİ İSTİKAMETİNE SÜRÜKLENİYOR

Onlarca araç ve yüzlerce yolcunun bulunduğu feribotun, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasından çıkarak Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.

YOLCULAR 2 SAATTİR MAHSUR

Yaklaşık 2 saattir denizin ortasında araçlarıyla mahsur kalan yolcular kurtarılmayı beklerken, feribot kaptanının anonslarla sık sık sakin olunması yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.