Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'dan Eskihisar'a gitmekte olan Negmar'a ait arabalı feribot, fırtınaya yakalanarak Kocaeli istikametine sürüklendi. İçinde yüzlerce yolcuyla araçları bulunan feribot, deniz ortasında mahsur kaldı.
- Yalova'dan Eskihisar'a hareket eden Negmar'a ait arabalı feribot, fırtına nedeniyle Kocaeli istikametine sürüklendi.
- Feribotta onlarca araç ve yüzlerce yolcu bulunuyor.
- Yolcular yaklaşık 2 saattir denizin ortasında mahsur kaldı.
Yalova'da fırtına nedeniyle denizde zor anlar yaşandı. Topçular'dan saat 11.20'de Eskihisar'a gitmek üzere hareket eden Negmar'a ait arabalı feribot, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denizin ortasında sürüklenmeye başladı.
KOCAELİ İSTİKAMETİNE SÜRÜKLENİYOR
Onlarca araç ve yüzlerce yolcunun bulunduğu feribotun, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasından çıkarak Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.
YOLCULAR 2 SAATTİR MAHSUR
Yaklaşık 2 saattir denizin ortasında araçlarıyla mahsur kalan yolcular kurtarılmayı beklerken, feribot kaptanının anonslarla sık sık sakin olunması yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.