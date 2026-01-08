Haberler

Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur

Yalova'dan Eskihisar'a gitmekte olan Negmar'a ait arabalı feribot, fırtınaya yakalanarak Kocaeli istikametine sürüklendi. İçinde yüzlerce yolcuyla araçları bulunan feribot, deniz ortasında mahsur kaldı.

  • Yalova'dan Eskihisar'a hareket eden Negmar'a ait arabalı feribot, fırtına nedeniyle Kocaeli istikametine sürüklendi.
  • Feribotta onlarca araç ve yüzlerce yolcu bulunuyor.
  • Yolcular yaklaşık 2 saattir denizin ortasında mahsur kaldı.

Yalova'da fırtına nedeniyle denizde zor anlar yaşandı. Topçular'dan saat 11.20'de Eskihisar'a gitmek üzere hareket eden Negmar'a ait arabalı feribot, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denizin ortasında sürüklenmeye başladı.

KOCAELİ İSTİKAMETİNE SÜRÜKLENİYOR

Onlarca araç ve yüzlerce yolcunun bulunduğu feribotun, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasından çıkarak Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.

YOLCULAR 2 SAATTİR MAHSUR

Yaklaşık 2 saattir denizin ortasında araçlarıyla mahsur kalan yolcular kurtarılmayı beklerken, feribot kaptanının anonslarla sık sık sakin olunması yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖmer Alanbay:

Böyle bir fırtınada neden seferleri iptal etmediniz?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli gazze:

Deprem olsun amin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

