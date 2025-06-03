Yalova'da Elektrikli Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Yalova'da Elektrikli Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kontrolden çıkan elektrikli otomobil bir istinat duvarından uçarak takla attı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

Yalova'da kontrolden çıkan elektrikli otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dağ yolunda ilerleyen H.B (69) idaresindeki 06 EDU 718 plakalı Togg marka elektrikli otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola uçtu. Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu karayoluna düşen araç takla attı. Kazada sürücü H.B. ve araçtaki Ş.K. (59) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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