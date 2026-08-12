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Yalova'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Kurtuldu

Yalova'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Kurtuldu
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Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda eğitim uçuşu sırasında arızalanan uçak kaza kırıma uğradı. Fırlatma sistemini kullanan pilot sağ kurtuldu. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve kendisinin de bölgeye hareket ettiğini açıkladı.

Yalova'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan uçak düştü. Pilotun kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.

Yalova Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir uçak kaza kırıma uğradı. Uçaktaki fırlatma sistemini kullanan pilotun kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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