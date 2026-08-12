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Yalova'da F-16 Düştü: Pilot Fırlatma Koltuğuyla Kurtarıldı

Yalova'da F-16 Düştü: Pilot Fırlatma Koltuğuyla Kurtarıldı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı. Uçaktan kendini fırlatarak kurtulan pilot, Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen pilotun, Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Ceylan Filo'ya ait olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, kazanın nedeninin detaylı inceleme sonucu belirleneceğini açıkladı.

Yalova'da düşen F 16 uçağından kendini fırlatarak hayatta kalan pilot Yalova Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, 18. Ana Jet Üssü yakınlarında askeri eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı bildirildi. İlk bilgilere göre uçaktaki pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza kırıma uğrayan F16 uçağı alev alırken kendini fırlatarak hayatta kalmayı başaran F 16 Pilotu kazanın ardından ambulansla Yalova Eğitim Araştırma Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçağın Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Ceylan Filoya ait olduğu belirtildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. Olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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