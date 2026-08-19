Yalova’da denizde sürüklenen baba ve kızı 5 kilometre açıkta kurtarıldı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde SUP board ile denize açıldıktan sonra akıntıya kapılarak sürüklenen 57 yaşındaki baba ile 10 yaşındaki kızı, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Baba ve kızının kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.37 sıralarında Armutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SUP board ile denize açılan M.Y. (57) ile kızı E.Y. (10), bir süre sonra sürüklenerek kıyıya dönemedi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi katıldı. Ekiplerin süratli ve etkin çalışması sonucu baba ve kızı, saat 20.15 sıralarında Armutlu sahilinin yaklaşık 5 kilometre açığında SUP board üzerinde tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınan baba ve kızı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Armutlu'da hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve kızının kurtarılma anları ise Sahil Güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin denizde sürüklenen baba ve kızına ulaşarak ikisini de bota aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı