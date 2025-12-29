Haberler

Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında 7 polisin yaralandığı olaya ilişkin Yalova Valiliği açıklama yaptı

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin polise ateş açması sonucu çıkan çatışmada 7 polis memuru yaralandı. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yaralı polislerin hayati tehlikesi bulunmamakta.

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı olaya ilişkin Yalova Valiliği'nden açıklama geldi.

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - YALOVA

