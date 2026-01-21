Haberler

Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63'e çıktı

Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63'e çıktı
Güncelleme:
Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonları çerçevesinde yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 63'e çıktı.

Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonları çerçevesinde yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 63'e çıktı.

29 Aralık gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş 58 şüpheli tutuklanmıştı. Devam eden operasyonlar çerçevesinde 25 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şahıs ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son operasyonlarla birlikte tutuklu sayısı 63'e çıktı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

