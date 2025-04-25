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Yalova'da Bıçaklı Saldırı: 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Yalova'da husumetlisi olduğu gence evinin önünde bıçakla saldıran 4 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Yalova'da husumetlisi oldukları genci darp edilerek bıçaklayan 4 şüpheli serbest bırakıldı

YALOVA - Yalova'da husumetlisi oldukları gence evinin önünde acımasızca saldırarak bıçakla yaralayan 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde dün 23.15'te Yağız Karataş, evinin önüne geldiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.U. ve R.T. tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Yerde tekmelenen genç kalçası ve bacağından bıçaklandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yağız Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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