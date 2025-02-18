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Yalova'da Araçları Çamura Saplanan İki Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Araçları Çamura Saplanan İki Kişi Kurtarıldı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde gece saatlerinde çamura saplanan cipleriyle mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerinin ve jandarmanın uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde gece saatlerinde ciplerinin arazide çamura saplanması sonucu mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Çiftlikköy'de gece saatlerinde araçlarıyla arazide mahsur kalan iki kişi, Çiftlikköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Çiftlikköy'ün Gacık ve Laledere köyleri arasında araçlarıyla çamura saplanan iki kişi, arazide ilerleyemez hale geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen M.A. (45) ve Ç.Ç. (43), Çiftlikköy İtfaiyesi'nin saatler süren çalışmasıyla bulundukları yerden tahliye edildi. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşların araçlarını saplandıkları noktadan çıkarmak için kepçe, traktör ve itfaiyeye ait pikap aracını kullandı. Kırsal alanda yürütülen 6 saatlik çalışmaların ardından araçlar kurtarılırken, M.A. ve Ç.Ç. herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan güvenli bölgeye ulaştırıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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