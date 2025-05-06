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Yalova'da Apartman Yangını: Mahsur Kalan Ev Sahibi Kurtarıldı

Yalova'da Apartman Yangını: Mahsur Kalan Ev Sahibi Kurtarıldı
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Yalova'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan ev sahibi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dairede bulunan Nezir Bekar hafif şekilde dumandan etkilendi.

Apartman dairesinde yangın çıktı, mahsur kalan ev sahibini ekipler kurtardı

Çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

YALOVA - Yalova'da bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangına müdahale eden ekipler kilitli kapıyı kırarak dumandan etkilenen ev sahibini kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Merih Sokak'taki Yener Apartmanı'nın zemin katında bulunan dairede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangın öncesi eşi çocuğu ile dışarı çıkarken dairenin kapısını kilitlemesi nedeniyle ev sahibi Nezir Bekar dairede mahsur kaldı. Bekar'ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri daire kapısını kırarak dışarı çıkardı. Dumandan hafif şekilde etkilenen Nezir Bekar'ı olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta tedavi etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ise alevleri söndürdükten sonra binadan duman tahliyesi gerçekleştirdi.

Öte yandan, yangın çıkan dairedeki vatandaşla komşuları arasında tartışmalar çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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