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Yalova'da Apartman Çatısında Yangın

Yalova'da Apartman Çatısında Yangın
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Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, bir apartmanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bulunan kalıcı konutlardaki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Subaşı beldesi Altınkent Mahallesi 107. Sokakta bulunan apartmanın çatısında tadilat sırasında yangın meydana geldi. Yangına TASKİB, Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana geldi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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