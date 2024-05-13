Yalova'da 35 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi
Yalova'nın Armutlu ilçesinde yapılan aramada bir araçta 35 bin adet dolu makaron bulundu. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 35 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü yakınlarında K.B. ve D.K.'nin içinde bulduğu araç, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada içi tütünle doldurulmuş 35 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - YALOVA