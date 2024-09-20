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Yalova'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Yalova'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Yalova'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan T.Ş.'yi yakalayarak tutukladı. Hükümlü, Kocaeli Kandıra Cezaevine teslim edildi.

Yalova'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 yıl hapis cezası nedeniyle aranan T.Ş.'nin Merkez ilçeye bağlı Kazimiye köyüne geleceği bilgisine ulaştı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kazimiye köyünde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iki ayrı hırsızlık suçundan aranan T.Ş. yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan T.Ş. Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık Güvenlik Jandarma 3-sayfa Kandıra Kocaeli yalova Güncel Hukuk Suç

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