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Yalova Çınarcık'ta taşan derede mahsur kalan bekçiyi kepçe kurtardı

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Yalova Çınarcık'ta taşan derede mahsur kalan bekçiyi kepçe kurtardı
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Yalova Çınarcık Esenköy'de sağanak yağışta taşan derede arıtma tesisinde görevli bekçi, bekçi kulübesinde mahsur kaldı. Bölgede iş makinesiyle yardıma giden Mert Yavuz, kepçeyle yaklaştığı kulübedeki bekçiyi sağ salim çıkarıp güvenli alana ulaştırdı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde, sağanak yağışta derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi özel bir firmaya ait kepçenin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Esenköy beldesi Eştaş mevkisindeki arıtma tesisinde görevli bir bekçi, bölgede derenin taşması sonucu bekçi kulübesinde mahsur kaldı. Bölgede yaşanan duruma müdahale eden Mert Yavuz, kendisine ait iş makinesini kullanarak mahsur kalan vatandaşın yardımına koştu. Suların yükseldiği bölgede iş makinesiyle bekçi kulübesine yaklaşan Yavuz, suların etrafını çevrelediği kulübedeki şahsı bulunduğu bölgeden sağ salım çıkardı. Kepçenin yardımıyla bulunduğu yerden alınan vatandaş, güvenli alana ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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