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Yalova-Bursa Karayolunda Tıra Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

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Yalova-Bursa karayolunda kavşaktan karşıya geçen tıra otomobil çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah 06.15 sıralarında Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi.

Yalova- Bursa karayolunda kavşaktan karşıya geçen tıra otomobil çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 06.15 sıralarında Bursa- Yalova karayolu, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan gelip İnegöl Oylat Kaplıcaları'na gitmek isteyen bir aileyi taşıyan Mustafa Toprak (57) idaresindeki 77 DF 707 plakalı otomobil, kavşakta 16 HS 151 plakalı bir tıra yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mustafa Toprak ile birlikte Müesser Toprak (59), Mediha Can (77) ve Nuri Can (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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