Son dakika 3. sayfa: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

- Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Acı olay bir arkadaşının eve gelmesiyle ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da iki çocuk babası adam yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu. Acı olay bir arkadaşının ziyarete gelmesiyle ortaya çıkarken evinin bahçesinde beslediği köpekleri evin kapısından ayrılmadı.

Olay Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Birlik sokak üzerinde bulunan müstakil evde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarının iki gündür kendisinden haber alamadığı 44 yaşındaki Süleyman Şen'in cansız bedeni ziyarete gelen arkadaşı tarafından bulundu. Anahtarın üstünde bulunduğu kapıyı açmasıyla birlikte Şen'in cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Süleyman Şen'e ait ve camları açık, anahtarı üstünde bir şekilde evinin nünde bulunan otomobil dikkat çekti. Şen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Süleyman Şen'in bakıp beslediği iki köpek ise evin önünden ayrılmadı.Bahçede kulübeleri olan iki köpek, ekiplerin çalışmaları esnasına da evin giriş kapısında bekledi.