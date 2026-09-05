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Denizli'de 77 yaşındaki adam bahçe evinde ölü bulundu

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 77 yaşındaki adam, bahçe evinde ölü bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 77 yaşındaki adam, bahçe evinde ölü bulundu.

Olay, Acıpayam İlçesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçe evinde yalnız yaşayan Şaban K. (77) akşam saatlerinde kendisinden haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Şaban K.'nın hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Şaban K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şaban K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Şaban K.'nin bir gün önce de rahatsızlanarak hastaneye gittiği ve tedavisinin ardından evine döndüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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