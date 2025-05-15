Yaklaşık 20 Yıl Cezaevinde Kalıp Tahliye Olduktan Sonra Yeniden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Yaklaşık 20 Yıl Cezaevinde Kalıp Tahliye Olduktan Sonra Yeniden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da daha önce hırsızlık ve gasp suçlarından 20 yıl ceza yatan M.B., tahliyesinin ardından işlediği yeni hırsızlık suçlarıyla yeniden yakalandı ve tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, son iki yıl içerisinde gerçekleşen dört farklı hırsızlık olayını aydınlattı.

Samsun'da hırsızlık ve gasp suçlarından 20 yıl cezaevinde kalan ve yaklaşık bir yıl önce tahliye edilen şahıs, yeniden işlediği hırsızlık suçları sonrası polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2024 ve 2025 yıllarında İlkadım ilçesinde gerçekleşen dört farklı açıktan hırsızlık olayını aydınlattı. Olaylar arasında 23 Temmuz 2024'te bir binadan yaklaşık 20 bin TL değerinde bisiklet çalınması, 13 Eylül 2024'te yaklaşık 10 bin TL değerinde inşaat malzemelerinin çalınması, 26 Nisan 2025'te bir binadan 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi ve 9 Mayıs 2025'te bir apartmandan 7 bin TL değerinde odun kesme makinesi ile pazar arabası çalınması bulunuyor.

Toplamda 6 suç kaydı bulunan M.B.'nin, daha önce gasp ve hırsızlık suçlarından dolayı 20 yıl cezaevinde kaldığı, tahliyesinin üzerinden bir yıl geçtiği öğrenildi. Gözaltına alınan M.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.B., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

Trump "İstanbul'a gelebilirim" dedi, bu kez Putin yan çizdi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'e hangi takım çıkacak! Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda

Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj

Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava

Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.