"Yakalayabilen olmadı" dedi, 50 bin TL ceza yiyip ömür boyu ehliyetinden oldu

'Yakalayabilen olmadı' dedi, 50 bin TL ceza yiyip ömür boyu ehliyetinden oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kullandığı motosikletle tehlikeli hareketler yaparak bunları sosyal medya hesabı üzerinden "Yakalayabilen olmadı daha" diye paylaşan aday sürücüye 53 bin 171 lira idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videolarda Kapaklı ilçesinde motosiklet ile saygısızca sürüş yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilen H.Y.G., cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalanarak Kapaklı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

9 MADDEDEN CEZA YEDİ

Bahse konu video kaydındaki trafik kural ihlallerine istinaden şahsa toplam 9 maddeden 53 bin 171 lira idari para cezası kesildi ve aday sürücü olması sebebiyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

'Yakalayabilen olmadı' dedi, 50 bin TL ceza yiyip ömür boyu ehliyetinden oldu

Ayrıca, polis ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokma konusuyla ilgili H.Y.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN heyecanlandırdı! Erdoğan öncesi ilk ipucu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yakalamışlar hem de fena öpmüşler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.