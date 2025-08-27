'Yakalayabilen olmadı' dedi, 50 bin TL ceza yiyip ömür boyu ehliyetinden oldu

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videolarda Kapaklı ilçesinde motosiklet ile saygısızca sürüş yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilen H.Y.G., cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalanarak Kapaklı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

9 MADDEDEN CEZA YEDİ

Bahse konu video kaydındaki trafik kural ihlallerine istinaden şahsa toplam 9 maddeden 53 bin 171 lira idari para cezası kesildi ve aday sürücü olması sebebiyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca, polis ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokma konusuyla ilgili H.Y.G. hakkında adli işlem başlatıldı.