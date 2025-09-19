Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur kimdir, hangi partiden? Ahmet Sungur neden gözaltına alındı?

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uzun yıllardır belediye başkanlığı görevini sürdüren Ahmet Sungur, geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir gelişmeyle gözaltına alındı. Yerel yönetimdeki güçlü konumuna rağmen, hakkında yürütülen irtikap soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınması, hem ilçede hem de Türkiye siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Ahmet Sungur neden gözaltına alındı?

AHMET SUNGUR KİMDİR?

1971 yılında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde doğan Ahmet Sungur, köklü bir yerel geçmişe sahiptir. İlk ve orta öğrenimini doğduğu ilçede tamamladıktan sonra, lise eğitimini Kırıkkale'de sürdürmüştür. Eğitim hayatına verdiği önemle dikkat çeken Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü'nden mezun olmuştur.

1989 yılında Yahşihan Belediyesinde memur olarak göreve başlayan Ahmet Sungur, elektrik teknikeri olarak köy hizmetlerinde görev yaptı. Yerel yönetimdeki deneyimini artıran Sungur, 2009, 2014 ve 2024 yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçilerek ilçenin yönetiminde önemli bir figür haline geldi.

Görev süresi boyunca altyapı iyileştirmeleri, sosyal yaşam projeleri ve kentsel dönüşüm alanlarında birçok çalışmaya imza atan Sungur, Yahşihan'ın gelişiminde aktif bir lider olarak tanındı.

AHMET SUNGUR KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Sungur, 1971 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Uzun yıllar boyunca ilçesine hizmet eden Sungur, genç yaşlardan itibaren yerel yönetim alanında deneyim kazanarak, tecrübelerini belediye başkanlığı döneminde sahaya yansıtmıştır.

AHMET SUNGUR NERELİ?

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Sungur, doğup büyüdüğü bu bölgede hem eğitim almış hem de kariyerine devam etmiştir. Yahşihanlı olması, ilçeye olan bağlılığını ve hizmet motivasyonunu güçlendiren önemli bir unsur olmuştur.

AHMET SUNGUR HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Sungur, Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden biri olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında siyaset yapmaktadır. Partisinin yerel yönetim anlayışını benimseyerek, Yahşihan'da birçok projeyi hayata geçirmiştir. AK Parti çatısı altındaki aktif siyasi kimliği, ilçede geniş bir seçmen desteği almasını sağlamıştır.

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

2024 yerel seçimleriyle birlikte yeniden Yahşihan Belediye Başkanı olarak seçilen kişi, 1971 doğumlu Ahmet Sungur'dur. Yerel yönetimde uzun yıllar görev yapmış olması ve ilçenin ihtiyaçlarına hakimiyeti nedeniyle halkın güvenini kazanmıştır. Belediye başkanı olarak altyapıdan sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede projeler üretmekte, Yahşihan'ın gelişiminde öncü rol oynamaktadır.

AHMET SUNGUR NEDEN GÖZALTIYA ALINDI?

Yahşihan Belediyesi'nde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında, AK Parti'li Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve bazı belediye personelleri ile iş insanları gözaltına alınmıştır. Bu operasyonun nedeni, belediye kaynaklarının kullanımı ve yapılan ihalelerde usulsüzlük iddialarının araştırılmasıdır.

Soruşturma kapsamında daha önceki dönemde görev yapan eski belediye başkanı Osman Türkyılmaz ve diğer şüpheliler de gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştır. Sungur'un gözaltına alınması ise devam eden soruşturmanın bir parçası olarak kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.