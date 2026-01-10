Yağmurun çökerttiği yolda insan kemikleri bulundu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yağışların ardından meydana gelen yol çökmesi sonrası yapılan incelemelerde, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Olay, Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerindeki yolda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken alanda çevrede inceleme yapan vatandaşlar, toprak içerisinde kemik parçaları fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ile belediye görevlileri koordineli şekilde kazı ve inceleme çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, yüzeye yakın bir noktada insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ile çeşitli kemik parçalarına ulaşıldı. Buluntular, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kimlik tespiti ve detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kemiklerin kime ait olduğunun ve olayın geçmişinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise alanın daha önce eski bir mezarlık olduğunu, bulunan kemiklerin de eski mezarlara ait olabileceğini öne sürdü. Kesin sonuçların Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - MANİSA