Yağmura Rağmen Antalya'da Denizde Eğlence

Antalya'da yağmur altında deniz keyfi

Yağmura aldırış etmeden Konyaaltı Sahili'nde balık tutup, denize girdiler

ANTALYA - Antalya'da yabancı turistler ve Antalyalılar aralıklarla yağan yağmura aldırış etmeden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde balık tutarak denize girdiler.

Antalya sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklığının 13 derece olarak ölçüldüğü kentte deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi gösterdi. Bölgesel olarak etkili olan yağışa rağmen Antalyalılar Konyaaltı Sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar aileleri ve yakınları ile birlikle yürüyüş yaparak fotoğraf çekinmeyi tercih ederken, kimileri ise yanlarnıda getirdikleri oltalarla sahilde balık tuttu. Yabancı bir turistin ise ince ince yağan yağmura aldırış etmeden havadan daha sıcak olan denize girdiği görüldü.

"Kimse yağmura aldırış etmiyor"

Pazar gününü Konyaaltı Sahili'nde balık tutarak değerlendiren vatandaşlardan Muhammet İsbir, "Severek balık tutuyorum. Konyaaltı Sahiline kafa dağıtmaya geldim. Ankara'dan yeni geldim, yağmurdan kaçtım ama Antalya'da da yağmur yağıyor. Sahil bir saat kadar önce boştu ama, şu anda dolmaya başladı. Kimse yağmura aldırış etmeden, aileleri ile birlikte buraya geliyor. Hatta yabancı uyruklu bir kadın az önce denize giriyordu" dedi.