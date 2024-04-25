Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı... O anlar kamerada

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı... O anlar kamerada

DÜZCE - Yığılca yolunda meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasınca an ve an kaydedildi.

Düzce Yığılca ilçe bağlantı yolunda Düzce'den Yığılca istikametine seyreden Serdar Y. idaresindeki 81 FN 913 plakalı Renault marka otomobil yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda döndü. Bir süre sürüklenen otomobile bu sırada Yığılca'dan Düzce şehir merkezine seyir halindeki İbrahim Ç.'nin kullandığı 81 DM 849 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Sürücüler Serdar Y, İbrahim Ç., Murat Ö. ve Orhan K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptı. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı araç kamerasında

Diğer taraftan kaza anı ise araç kamerasınca an ve an kaydedildi. Araç kamerasının kaydettiği görüntülerde Yığılca istikametinden Düzce istikametine seyir halindeki İbrahim Ç. yolda ilerlerken aniden önünde dönerek sürüklenen Serdar Y.'nin kullandığı araca çarpma anı yer aldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.