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Yağmacılık Suçundan Aranan Zanlı Berberde Yakalandı

Yağmacılık Suçundan Aranan Zanlı Berberde Yakalandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yağmacılık suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.Ş., berberde tıraş olurken polis tarafından yakalandı. Zanlı gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Yağmacılık suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir berberde tıraş olurken polis ekiplerince yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslar üzerine bölgede çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, yağma suçlarından toplamda 17 yıl 6 a kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş.'nin (29) Eskiizmir Caddesi'nde bulunan bir berberde tıraş olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, zanlıyı berberde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ş., cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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