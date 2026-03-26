Haberler

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek bariyerlere çarparak asılı kalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Hoşap mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak asılı kalan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Ferhat Renda, Davut Göres, Emircan Canan ve Cihan Adıyaman, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emircan Canan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde yaralılardan Renda, Göres ve Canan'ın Yüksekova, Adıyaman'ın ise Hakkari nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

