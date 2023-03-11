Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 tır, 1 transit ve 1 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Mustafa Öğüt idaresindeki 42 YU 517 plakalı konteyner yüklü tır, bariyerlerin üzerine çıkarak her iki yönde de birer şeridi kapattı. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı esnada Kavacık rampasından inen Amin Atashkhoei idaresindeki 37 AB 469 plakalı tır da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametini trafiğe kapattı. İkinci kazanın hemen ardından aynı yönde seyreden Mehmet Tuzen idaresindeki 45 LY 343 plakalı Kartal marka otomobil ani fren yapınca, arkadan gelen Mehmet Şenel (49) idaresindeki 35 SC 256 plakalı transit önündeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 45 LY 343 plakalı araç sürücüsü Mehmet Tuzen ve yolcu olarak bulunan Mehmet Yalçın ile 35 SC 256 plakalı transit sürücüsü Mehmet Şenel (49) ile yolcu olarak bulunan Güven Yılgın (19) yaralandı. Zincirleme kazaların meydana gelmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulanslar ile Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan zincirleme kazada İzmir-Ankara D300 karayolunu trafiğe kapatan 42 YU 517 plakalı tır ile 37 AB 469 plakalı tırdan akan mazotlar sebebiyle karayolları ekipleri tarafından tuzlama ve kumlama çalışması yapıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan karayolunun Uşak istikameti, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açılacak.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA