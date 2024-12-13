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Yağ tankeri devrildi kayganlaşan yolda otomobil şarampole uçtu

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Tokat'ta yağ dolu tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta yağ dolu tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevki Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. M.İ. idaresindeki 27 AEB 788 plakalı tanker, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen mikserden dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda, M.K. yönetimindeki 55 AOF 735 plakalı otomobil de şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken Karayolları ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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