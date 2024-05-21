Yabani ot toplamaya giden yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Yabani ot toplamaya gitmişti, saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet B.'nin yabani ot toplamak için gittiği bölgede cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü kırsalında meydana geldi. Köyde ikamet eden 65 yaşındaki Ahmet B., sabah saatlerinde yabani ot toplamak ve yürüyüş yapmak için dağlık alana gitti. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ailesinin ve ekiplerin yapmış olduğu arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın cansız bedenine akşam saatlerinde ulaşıldı. 65 yaşındaki adamın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Ahmet B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.