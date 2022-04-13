Yabancı uyruklu mülteciler, gittikleri mekanlarda garson kızların görüntülerini çekip paylaştı

Gün geçmiyor ki yabancı uyruklularla ilgili yeni bir skandal patlak vermesin. Son olarak yabancı uyruklu gençlerin, gittikleri mekanlarda kendilerine hizmet eden genç kızlara yaptıkları gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Geçtiğimiz günlerde de Pakistan uyruklu bir genç, sokakta ya da toplu taşıma araçlarında gördüğü kadınların görüntüleri gizlice çekip TikTok hesabından paylaşmıştı. Olay sonrası harekete geçen emniyet yetkilileri, yabancı uyruklu şahsı yakalayıp sınır dışı etmişti.

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